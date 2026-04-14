У Берліні перед початком двосторонньої зустрічі Президенту України Володимиру Зеленському та Федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу продемонстрували сім видів дронів, виготовлених на українських підприємствах.

Щодо цих систем уже підписані меморандуми про можливе створення спільних українсько-німецьких підприємств, уточнили в Офісі президента.

Дрон «Лінза 3.0» (перше спільне українсько-німецьке виробництво: Frontline Robotics і Quantum Systems) має 12-дюймову платформу, здатний нести до 4 кг на відстань до 15 км і перебувати в повітрі до 60 хвилин. У 2026 році в Німеччині планують виготовити щонайменше 10 тисяч таких дронів української розробки.

Наземний роботизований комплекс «Терміт» призначений для евакуації і потреб логістики, адаптований до різних типів місцевості та має дальність до 40 км.

Розвідувальний дрон «Бабка» визначає цілі для ураження.

Дрон середньої дальності Anubis призначений для ураження живої сили, тактичних і стратегічних цілей, а також броньованої техніки.

Дрон малої дальності Seth-X розроблений для знищення особового складу та легкої бронетехніки, включно з логістичними й транспортними засобами.

FPV-дрон-камікадзе KOLIBRI 10″ призначений для ураження цілей і перехоплення.

Дрон-перехоплювач STRILA забезпечує перехоплення швидкісних повітряних цілей типу Shahed. Максимальна швидкість становить до 415 км/год.