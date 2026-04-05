Країни-члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні партнери в межах формату ОПЕК+ ухвалили рішення про збільшення видобутку нафти з травня на 206 тисяч барелів на добу, пише ЛБ.

Аналогічне підвищення – також на 206 тисяч барелів – група раніше вже анонсувала на квітень.

Водночас у ОПЕК + застерегли, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у регіоні Перської затоки на світовому ринку нафти й надалі можливі значні цінові коливання.

У заяві наголошується на критичній важливості “забезпечення безпеки міжнародних морських шляхів для безперебійного постачання енергоресурсів”. Водночас в ОПЕК не виключають, що глобальні поставки нафти можуть залишатися обмеженими ще тривалий час.