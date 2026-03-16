Засновник компанії «Автострада» та групи MS Capital Максим Шкіль планує придбати націоналізований PINbank.

Про бізнесмен сказав в коментарі «Економічній правді».

Шкіль повідомив, що вже подав до НБУ документи як фізична особа. Він також зазначив, що в разі погодження угоди планує розвивати роздрібний банк, орієнтований на малий і середній бізнес та фізичних осіб.

За його словами, протягом наступних двох років він готовий інвестувати у банківський напрямок близько $30 млн.

«В нас є дуже сильна команда, яка має глибоку експертизу в цій сфері, план розвитку і розуміння, що з цим робити. Тому, якщо буде помірна ціна, я готовий інвестувати в цей напрямок», – повідомив Шкіль.

Взяти участь у конкурсі можуть лише ті особи, які пройшли попередню кваліфікацію в НБУ. Зокрема, регулятор перевіряє їхню ділову репутацію та походження коштів.

«У нас абсолютно прозорі доходи – з першої до останньої гривні», – заявив підприємець.

Щоб придбати банк, потенційний покупець має подати заявку на участь у конкурсі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Кінцевий строк подачі заявок – 17 березня.

Як повідомляє Forbes, Максим Шкіль – власник холдингу MS Capital, до складу якого входять пʼять компаній. Зокрема: у сфері залізничної логістики – «Перша логістична компанія»; у дорожньо-мостовому будівництві – Група компаній «Автострада»; в агропромисловому комплексі – «Прилуцька аграрна компанія»; у сфері автодилерства – «Audi Центр Одеса Юг»; у видобутку та переробці граніту – «Бехівський гранітний карʼєр».

За даними YouControl, за підсумками 2023 року виторг ТОВ «Група компаній «Автострада» склав 8,1 млрд грн, 2024 року – 10,8 млрд грн.

Компанія «Автострада» стала відомою в Україні з початком президентської програми «Велике будівництво». Вона – один із лідерів ринку разом з двома іншими гравцями: «Автомагістраль-Південь» та «донькою» турецької Onur.

PINbank перейшов у власність Міністерства розвитку громад та територій у січні 2024-го. Міністерству належить 88,9% акцій банку. Решта – у міноритарних акціонерів-фізосіб. Приводом для конфіскації стали санкції проти росіянина та акціонера банку Євгена Гінера, запроваджені за півтора року до цього.

За час повномасштабної війни банк показує негативну динаміку у всіх ключових аспектах. Чисті активи на січень 2022-го становили 3,2 млрд грн, на січень 2026-го – 212,7 млн. Регулятивний капітал зменшився у майже пʼять разів (1 січня 2022-го – 378 млн грн, 1 січня 2026-го – майже 79,1 млн). Збиток банку за 2025-й становить 63,2 млн грн.

PINbank має сім відділень у Києві, Львові та Харкові. Голова правління установи з січня 2020-го – Дмитро Золотько, колишній радник голови правління державного Укргазбанку.

СЕО державної «Укрпошти» Ігор Смілянський намагався отримати PINbank, аби на його базі створити поштовий банк. Однак проти цієї ідеї виступав НБУ.

У лютому 2026 року НБУ визнав PINbank неплатоспроможним. Причина – збиткова ризикова діяльність та порушення вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу.