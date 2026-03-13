Нагадуємо, що адміністрування рентної плати регламентовано розділом ІХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Форма Податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (зі змінами). Електронна форма для юридичних осіб J08001 (щоквартальна), J08002 (щомісячна). Відповідний тип додатка забезпечує декларування податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування.

Що стосується декларування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, то у такому випадку заповнюються такі додатки до декларації:

Додаток 8 – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування. Форма J08108;

Додаток 9 – Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Форма J08109 (щоквартальна).

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (статті 256, 257, 258 Кодексу)

Обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах або в договорі довгострокового тимчасового користування лісами.

Базовий податковий (звітний) період – календарний квартал.

Лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком тих, якими до отримання Квитків рентна плата внесена в каси суб’єктів лісових відносин (юридичних осіб у яких сума за дозволом не перевищує 25 відс. мінімальної заробітної плати на 01 січня року та лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки).

Об’єкт оподаткування:

– деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;

– деревина, заготовлена під час проведення заходів:

щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років – рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів – суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);

з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;

– другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

– побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

– використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Ставки оподаткування – рішенням Миколаївської обласної ради від 27.06.2024 № 4 «Про встановлення ставок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів» збільшено ставки рентної плати та запроваджено ставки за використання корисних властивостей лісів за 1 га у відсотках від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, прийнятої на відповідний рік, а саме: природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 25 відс. за 1 га; рекреаційно-оздоровчих – 20 відс. за 1 га; захисних властивостей лісів – 15 відс. за 1 гектар. Рішення набрало чинності з 01 січня 2025 року.

Порядок сплати – сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спеціальних дозволах у відповідному календарному році. При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми рентної плати) після чергового строку сплати рентної плати лісокористувачі сплачують усі суми рентної плати за строками, що минули.

Суб’єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, направляють контролюючим органам перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2015 № 627.

Нагадуємо платникам податків, що для отримання консультацій чи роз’яснень з питань оподаткування можна звернутися на «гарячі лінії» Головного управління ДПС у Миколаївській області (https://mk.tax.gov.ua/kontakti/) або особисто до Офісу податкових консультантів за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.