Нафтогаз остаточно виграв у Верховному суді Швейцарії процес проти російського “газпрому” на $1,4 млрд, повідомили у Групі Нафтогаз у п’ятницю.

Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського “газпрому” про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року, за яким росіяни повинні сплатити Нафтогазу понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки – повідомили у Нафтогазі.

Окрім того, за даними Нафтогазу, “суд зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 000 швейцарських франків, а також компенсувати Нафтогазу 250 000 швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом”.