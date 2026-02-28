Трейдери та великі нафтові компанії почали масово призупиняти транспортування сировини через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Рішення ухвалили на тлі загострення воєнного протистояння між Іраном, Ізраїлем та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання у торговельних колах, щонайменше чотири великі компанії вирішили тимчасово зупинити рух своїх суден. Це стало реакцією на взаємні атаки в регіоні та загрози судноплавству.

“Наші кораблі залишатимуться на місці кілька днів”, – підкреслив серйозність ситуації один із високопосадовців великого торгового відділу.

Морська місія ЄС “Eunavfor Aspides” закликала перевізників до максимальної пильності. Окрім прямої конфронтації з Іраном, ситуацію ускладнює активність єменських хуситів.