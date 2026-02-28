Біткойн та інші криптовалюти різко впали після того, як США та Ізраїль почали наносити удари по цілях в Ірані в суботу, що вплинуло на активи з високим рівнем ризику. Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише УНН.

Біткойн впав на 3,8% до 63 038 доларів, а потім стабілізувався і торгувався на рівні 64 000 доларів станом на 6 ранку в Нью-Йорку.

Ефір, другий за величиною токен, впав на 4,5% до 1836 доларів.

За даними CoinGecko, відразу після появи цієї новини ринкова вартість цифрових активів знизилася приблизно на 128 мільярдів доларів.