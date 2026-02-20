20 лютого 2026 року в Києві Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та Посол Франції в Україні Гаель Весьєр підписали міжурядову угоду (AIG) про оновлення Фонду підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки («Фонд для України»).

Про це повідомляє Мінекономіки України, передає Інше ТВ.

Підписання відбулося в присутності спеціальної уповноваженої Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку-Лябарт.

Конкурс проєктів вже стартував і триватиме до 9 квітня 2026 року. Податися можуть будь-які французькі компанії, проте пріоритет надаватиметься малим і середнім підприємництвам (МСП).

Проєкти мають сприяти відновленню української критичної інфраструктури у пріоритетних секторах. Мати короткий термін реалізації – до 16 місяців. Максимальна сума підтримки для одного проєкту – 7 млн євро. Реалізація проєктів відбудеться в 2027 році.

Як повідомляло Інше ТВ, У Стокгольмі підписано Угоду про створення Фонду підтримки транспорту України