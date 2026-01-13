Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували – на $40,3 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $64,3 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це повідомили в Державній митній службі України, передає Інше ТВ.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $19,2 млрд, Польща — $7,9 млрд і Німеччина — $6,6 млрд.

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $5,0 млрд, Туреччини — на $2,7 млрд, Німеччини — на $2,4 млрд.

У загальних обсягах ввезених у 2025 році товарів склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $34,1 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 207,8 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості — $12,5 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 97,8 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні — $10,5 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 214,8 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $22,5 млрд;

метали та вироби з них — $4,7 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $3,6 млрд.

За 12 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 1,53 млрд грн.

