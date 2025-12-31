Ціни на дорогоцінні метали в середу знизилися, однак за результатами року сектор демонструє вражаюче зростання. Лідером стало срібло, котре подорожчало більш ніж на 140%, тоді як золото показало найкращий річний результат за понад 40 років. Про це повідомляє Кореспондент.

Спотове золото подешевшало на 0,4% – до $4 329,12 за унцію, опустившись до мінімуму за понад два тижні. У п’ятницю ціна досягала рекордних $4 549,71. Ф’ючерси на золото у США з поставкою у лютому знизилися на 1% – до $4 340,90 за унцію.

Загалом у 2025 році золото подорожчало більш ніж на 60% – це найбільше річне зростання з 1979 року. Цьому сприяли зокрема зниження процентних ставок, очікування подальшого монетарного пом’якшення у США, геополітичні конфлікти, активні закупівлі з боку центральних банків і зростання вкладень у біржові фонди.

Тоді як спотове срібло втратило 5,6% і подешевшало до $72,20 за унцію після того, як у понеділок досягло історичного максимуму у $83,62. За результатами року срібло подорожчало більш ніж на 140%, показавши найкращий результат у своїй історії. Зростання підтримували статус критично важливого мінералу у США, обмежена пропозиція, низькі запаси та підвищений промисловий й інвестиційний попит.

Платина подешевшала на 10% – до $1 979,14 за унцію після рекордного рівня $2 478,50, зафіксованого у понеділок. Водночас за рік метал подорожчав більш ніж на 110%, що стало найсильнішим зростанням в історії.

Паладій знизився на 3,9% – до $1 547,81 за унцію і, за результатами року демонструє зростання більш ніж на 60% – найкращий результат за минулі 15 років.