З 1 січня посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 рази, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, пише ЛБ.

“За ініціативою Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України уряд затвердив застосування коефіцієнта 2,5 для надавачів соціальних та реабілітаційних послуг”, – написав Улютін у Facebook.

Оклади зростуть:

Соціальний менеджер (15 тарифний розряд) — з 8 243 грн до 20 607 грн

Фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд) — з 6 773 грн до 16 932 грн

Улютін зазначив, що під час повномасштабної війни соціальні працівники стали для тисяч людей першою точкою опори. Ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати.