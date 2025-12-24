Росія завантажує свою нафту на танкери безпрецедентними темпами, але ці поставки накопичуються в морі, що впливає на ціни та підриває здатність Москви фінансувати війну в Україні.

Хоча експорт сирої нафти країни сильно зріс, її розвантаження виявляється серйозною проблемою. Це, у поєднанні з тривалішими рейсами, оскільки судна перенаправляються з Індії до Китаю, призвело до 28% зростання російських простоїв у морі з кінця серпня. Отриманий 2,5-річний максимум надлишку російської нафти на воді є одним із кількох факторів, що знижують ціни та обмежують доходи, необхідні Кремлю для поповнення його військового бюджету.

Загалом обсяг російської нафти, що зберігається в танкерах, зріс майже в 1,5 рази, бо РФ все складніше знаходити покупців, пише Bloomberg.

За інформацією агентства, Китай та Індія не пустили до своїх портів 20 танкерів з російською нафтою.

Порти обох країн почали із пересторогою ставитися до підсанкційної російської нафти після того, як наприкінці літа президент США Дональд Трамп подвоїв мита для Індії за скупку сировини, експорт якої допомагає путіну наповнювати скарбницю і продовжувати війну.

Водночас через українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ змушена завантажувати танкери сировиною, яку не може безпечно переробити.

За чотири тижні, станом на 21 грудня, кількість вивезеної нафти сягнула максимуму з травня 2023 року, збільшившись у порівнянні з періодом по 14 грудня на 200 тисяч барелів — до 3,87 млн барелів на добу.

Тим часом обвальне падіння цін на російську нафту після санкцій США проти «Роснєфті» і «Лукойла» вдарило по фінансах нафтових компаній, які цього року вже зіткнулися з падінням прибутків у два-три рази, пише The Moscow Times.

Минулого тижня головна експортна марка російської нафти Urals продавалася за кордон по $34-36 за барель — рекордно дешево з пандемії Covid-19, а знижки на неї встановили максимуми з початку широкомасштабної війни — $23-25 за барель.

За окремими партіями для китайських НПЗ дисконти досягали $35.

Ціни близько $40 за барель Urals ледь вистачає, щоб покрити витрати на видобуток нафти і її прокачування в порт, пише Reuters, посилаючись на експертів.

Деякі родовища, у віддалених регіонах і з дорогим видобутком нафти, і зовсім могли стати збитковими.

«Нафтовидобувна галузь котиться в кризу, і останні санкції прискорять цей процес.

На підсанкційну нафту не так багато покупців. Якщо ви подивитеся на цифри, то від 1,6 до 2,8 млн барелів на день залишаються без стабільного попиту. А зараз великі обсяги нерозпроданої нафти накопичуються в морі», — говорить ексвіцепрезидент Bank of America, експерт Центру досліджень РФї та Євразії Девіса в Гарварді Крейг Кеннеді.