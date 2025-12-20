Ціни на російську нафту продовжують стрімко падати під тиском американських санкцій, які внесли розлад у налагоджені потоки сировинного експорту до Індії та Китаю.

За інформацією аналітиків цінового агентства Argus, ціна сорту Urals з відвантаженням з порту Новоросійська станом на 16 грудня опустилася до $34,52 за барель, що вдвічі нижче рівня початку року.

У порту Приморськ на Балтійському морі головну експортну марку російських нафтовиків продавали по $36,07 за барель. Знижки на Urals досягли $23-25 за барель у Новоросійську і $24 у балтійських портах, випливає з даних Argus.

Окремі партії Urals, які росія намагається продати в Китай, йдуть з дисконтом до $35 за бочку, розповіли джерела Reuters. Це означає ціну нижче $30 — рекордно низьку з часів пандемії.

російська нафта продається на 30%, а в деяких випадках на 50% дешевше сорту Brent, зазначає Яніс Клюге, науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки. Як підсумок: російський бюджет щомісяця втрачає мільярди доларів через санкції, констатує він.

У листопаді, за даними Мінфіну рф, нафтогазові надходження до казни країни-агресорки обвалилися на 34% рік до року. А в грудні, за розрахунками Reuters, можуть стати найнижчими з серпня 2020 року — 410 млрд рублів, що на 49% менше, ніж у грудні-2024.