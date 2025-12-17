До Сенату США внесли законопроєкт, який передбачає введення санкцій за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів із росії.

Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина.

-Сенатори США Д. МакКормік (Р), Дж. Гастед (Р), Е. Воррен (Д) та К. Кунс (Д) внесли до Сенату двопартійний законопроєкт «Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025», який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення Президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем.

Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора.

Вдячка сенаторам за позицію та підтримку!