ІншеТВ пропонує вам повний текст заяви міністрів фінансів G7 після широких консультацій.

-Ми, міністри фінансів країн Групи семи (G7), провели віртуальну зустріч 8 грудня разом із керівниками Міжнародного валютного фонду (МВФ), Групи Світового банку (СБ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради з фінансової стабільності (FSB). До нас також приєдналися міністр енергетики та природних ресурсів Канади, а також міністри фінансів та їхні представники з Австралії, Чилі, Індії, Мексики та Республіки Корея на окремих частинах зустрічі.

Ми привітали нещодавні заяви на зустрічі міністрів енергетики та довкілля G7, спрямовані на забезпечення надійних ланцюгів постачання критично важливих мінералів. Стабільні та надійні ланцюги постачання є необхідними для економічного зростання та безпеки, і ми продовжимо співпрацю з міжнародними союзниками та промисловими партнерами, щоб зменшити залежність від одного джерела й зміцнити нашу економічну стійкість. Ми з нетерпінням очікуємо подальших обговорень щодо того, як ми можемо створити ринок із високими стандартами, який забезпечить наші ланцюги постачання.

Ми погодилися, що використання неринкових політик і практик для порушення ланцюгів постачання критично важливих мінералів може мати значні негативні глобальні макроекономічні наслідки. Вони можуть підвищувати волатильність цін і підривати перспективи глобального зростання та стабільності, конкурентоспроможність, національну й економічну безпеку. Ми висловили глибоку стурбованість застосуванням експортного контролю щодо ланцюгів постачання критично важливих мінералів і зобов’язалися спільно працювати над їх диверсифікацією та зниженням ризиків.

Підтверджуючи непохитну підтримку G7 Україні в захисті її територіальної цілісності, права на існування, свободи, суверенітету та незалежності, ми привітали оновлену інформацію від МВФ щодо ситуації в країні та нещодавно оголошену Попередню угоду на рівні персоналу. Ми продовжимо працювати разом над розробкою широкого спектра фінансових інструментів для підтримки України, включно з потенційним використанням повної вартості російських державних активів, заморожених у наших юрисдикціях до моменту сплати Росією репарацій, щоб припинити війну та забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. Наші дії залишатимуться узгодженими з нашими відповідними правовими рамками. Ми й надалі підтримуватимемо прагнення української влади впроваджувати реформи, зокрема щодо подолання тінізації, боротьби з корупцією та покращення врядування, включно в секторі державних підприємств. Разом з іншими партнерами ми готові підтримати нову програму МВФ. Ми також готові посилити тиск на Росію, якщо мирні переговори зазнають невдачі. Ми погодилися, що важливо зберегти Україну серед ключових пріоритетів порядку денного G7 під час майбутнього головування Франції.

Ми погодилися щодо важливості зміцнення координації G7 з міжнародними партнерами та продовжимо підвищувати нашу спільну безпеку й стійкість, – йдеться у заяві.

А ви як хочете, так і розумійте.