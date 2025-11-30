Про введення нових санкцій повідомив президент Зеленський.

-Продовжуємо нашу санкційну роботу, сьогодні є два нових рішення.

У розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти «Роснєфті», її підприємств, а також компаній, що входять до групи «Лукойл». Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати.

Також Україна запроваджує санкції проти російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами. Будемо робити ці наші санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є.

Визначив і ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року: подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС, посилення обмежень проти тіньового флоту, російського воєнного виробництва, колаборантів і пропагандистів. Скоро нові наші санкційні кроки. Слава Україні!