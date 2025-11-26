У жовтні обсяг біржових торгів білоруським бензином у Росії зріс у 47 разів у річному вимірі – до 36 480 тонн. У листопаді тенденція збереглась: за перші 19 днів місяця на біржі продали 21 720 тонн бензину з Білорусі – у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Кореспондент.

Водночас постачання білоруського дизпального так стрімко не зростають. У жовтні обсяг торгів знизився на 27% – до 27 360 тонн, а з 1 по 19 листопада зріс на 21% – до 23 820 тонн.

Протягом минулого місяця ціни на нафтопродукти на біржі зменшилися: з 24 жовтня по 25 листопада бензин А-92 подешевшав на 19% – до 60 049 рублів за тонну, А-95 – на 9% (до 79 645 рублів), дизель – на 11% (до 57 606 рублів). До цього вартість пального сягала історичних максимумів через атаки українських дронів на НПЗ та високий попит. За даними джерел Reuters, у серпні-жовтні переробка нафти в Росії впала на 6% порівняно з липнем і на стільки ж – у річному вимірі.

Щоб наповнити внутрішній ринок пальним, російський уряд заборонив експорт бензину й дизелю до кінця 2025 року та дозволив імпорт із Білорусі, Китаю, Південної Кореї й Сінгапуру.

Бензин у Білорусі виробляють Мозирський і Новополоцький НПЗ. До санкцій ЄС 2020 року країна виготовляла 3,2 млн тонн бензину на рік, з яких 1,3 млн тонн постачали на внутрішній ринок, тоді як 1,8 млн – на експорт. За оцінкою аналітиків, Білорусь здатна відвантажувати Росії близько 150 тис. тонн бензину щомісяця.