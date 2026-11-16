Перебуваючи у стані сп’яніння, син вчинив сварку з батьком. Схопивши ніж, він смертельно травмував чоловіка. Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як пише Поліція Миколаївської області, подія сталася вчора, 15 листопада, в одному із сіл Веселинівської громади. До операторів спецлінії 102 звернувся місцевий житель, який побачив односельця без ознак життя.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи сектору поліцейської діяльності № 1 та криміналіст Вознесенського райуправління.

Під час огляду місця події та опитування свідків правоохоронці з’ясували, що до вчинення злочину причетний син загиблого – 36-річний чоловік, який нещодавно самовільно залишив військову частину. Фігурант ударив 61-річного батька в грудну клітину кухонним ножем. Від отриманих травм чоловік згодом помер.

Криміналісти зібрали речовий доказ – ніж, а слідчі його вилучили та направили на відповідне експертне дослідження.

Слідчі затримали 36-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого».

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.