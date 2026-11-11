Національна система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох російських крилатих ракет “Бандероль” (S8000).

Про це повідомило Міноборони Молдови, пише ЛБ.

Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яски Одеської області у напрямку села Тудора Штефан-Водського району, покинувши національний повітряний простір о 06:09 у напрямку села Староказаче Одеської області.

Друга ракета перетнула державний кордон о 06:06 з боку села Лиманське Одеської області у напрямку села Первомайськ Придністровського сегмента, покинувши національний повітряний простір о 06:10 у напрямку села Роздільна Одеської області.

“Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору у координації з компетентними органами та партнерами”, – йдеться в повідомленні.