Одна з найгучніших подій тижня — продовження операції Національного антикорупційного бюро й Спеціальної антикорупційної прокуратури (НАБУ й САП) «Карфаген». Антикорупціонери заявили, що високопосадовці Служби безпеки України та поліції «кришували» наркокартель «Хімпром», який мав в Україні мережу шахрайських кол-центрів, продавав наркотики, друкував фальшиві гроші й нападав на конкурентів.

За версією слідства, силовики за хабарі заплющували очі на ці злочини, а також допомагали кримінальникам повернути конфісковане майно й стежити за людьми. Підозру в участі в злочинній організації та інших злочинах отримали перший заступник голови Департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майор Сергій Дука, заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань поліції Володимир Ценов та ще один посадовець із поліції Київщини Олександр Дем’янчук.

Відео слідства про те, як вони листувалися з бандитами, за добу набрало на YouTube понад 1,5 млн переглядів. Ось воно, якщо хто не бачив.

Вищий антикорупційний суд заарештував трьох затриманих силовиків (двох із них — з можливістю вийти під заставу).

За даними слідства, СБУ та поліція допомагали кримінальникам. Як із цією історією пов’язані колишній голова спецслужби Василь Малюк та чинний керівник поліції Максим Цуцкірідзе, що стало відомо під час судових засідань – розповіло Суспільне.

Карфаген-2

Рано-вранці 4 жовтня під Києвом детективи НАБУ разом з озброєними бійцями з Управління спеціальних операцій під’їхали до будинку генерал-майора СБУ Сергія Дуки. Один зі спецпризначенців вирішив перестрибнути через паркан, щоб відчинити хвіртку й запустити колег. Але він одразу побачив на собі крапку від лазерного прицілу й почув із двору голос: «Стій, буду стріляти!». Це кричав один із бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа», який охороняв Дуку.

За словами детектива НАБУ Олександра Абакумова, який керував слідчими діями, він представився «альфівцям» та сказав, що вони прийшли провести обшук на підставі ухвали суду. Але спецпризначенці не пускали детективів протягом кількох годин. За цей час, за словами прокурора САП Миколи Карася, Дука розбив сокирою кілька телефонів та носіїв даних.

Одночасно того дня НАБУ влаштувало близько 70 обшуків, в тому числі в інших посадовців СБУ та поліції. Пізніше антикорупціонери пояснили, що це новий епізод операції «Карфаген». Про її початок НАБУ та САП заявили на початку вересня. Тоді вони запідозрили високопосадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву в тому, що він разом із підлеглими «кришував» шахрайські кол-центри. Це призвело до гучного скандалу, за підсумками якого генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку, а потім утік з України.

Новий епізод операції «Карфаген» теж стосується кол-центрів, але іншої мережі, якою донедавна володів наркокартель «Хімпром». На початку 2010-х його створив росіянин Євген Буркін на прізвисько «Мексиканець». Він координував виробництво та продаж наркотиків, а в 2016-му перебрався до України, отримав паспорт на прізвище Левченко й продовжив бізнес тут. Згодом утік до Латинської Америки, але продовжив керувати угрупованням дистанційно. В Україні він у розшуку й під санкціями.

У липні цього року НАБУ затримало в Києві ймовірного спільника «Мексиканця», тричі судимого Андрія Осіпова. Антикорупціонери закидали, що він вимагав у російського бізнесмена, який жив в Україні, мільйон доларів, щоб його не переслідувала СБУ та не екстрадувала до Росії. Під час обшуку НАБУ вилучило телефон Осіпова й відновило всі його листування в месенджерах, зокрема видалені. Так детективи дійшли висновку, що він є спільником «Мексиканця» та має широкі зв’язки серед українських правоохоронців, які використовує на користь «Хімпрому». Матеріали зі смартфона Осіпова наразі і є основним доказом у справі, яку НАБУ та САП називають новою частиною операції «Карфаген».

«Звонілки»

Після обшуків НАБУ затримало Дуку та двох посадовців поліції: заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимира Ценова й заступника керівника карного розшуку в Київській області Олександра Дем’янчука. САП подала клопотання про їхній арешт, які наступні два дні розглядав Вищий антикорупційний суд. На засіданнях прокурори детально розкрили версію слідства.

Володимир Ценов під час засідання суду 5 листопада 2026 рік. Суспільне Новини/Олексій Арунян

НАБУ й САП вважають, що всі троє затриманих були членами злочинної організації, яка діяла з 2022 по 2026 рік під керівництвом «Мексиканця» та його партнера Осіпова. Останній, зокрема, відповідав за співпрацю з правоохоронними органами. В організації було кілька напрямків, і за «кришування» кожного відповідали різні силовики.

Зокрема, з січня цього року в «Хімпрому» було щонайменше 52 кол-центри, які члени групи називали «звонілками» та «КЦшкашми. Щоб їх не чіпала прокуратура й поліція, Осіпов домовився з Ценовим із Департаменту стратегічних розслідувань. Він щомісяця скидав Ценову список адрес кол-центрів з прізвищами керівників, а поліцейський передавав повідомлення іншим колегам. Кому і як, слідство ще не встановило.

За невтручання в їхню роботу Осіпов щомісяця переказував за кожен колцентр 7 000 USDT — це криптовалюта, еквівалентна долару США. Номери криптогаманців йому попередньо надсилав користувач Maks із поліції та Oskar — із прокуратури. НАБУ поки теж не знає, хто це.

Одного разу все пішло не за планом, і поліція помилково прийшла з обшуком до кол-центру в Одесі, за який «Хімпром» вніс гроші. «Вони нам зараз весь бізнес наломають! Невже не можна нормально вирішити?!» — написав тоді розлючений Осіпов Ценову. Той пообіцяв розібратися, але поліція таки вилучила техніку. Згодом поліцейський дав Осіпову інструкції, як повернути майно — треба було подати кілька клопотань до Печерського суду Києва. Згодом Осіпов це організував, і через два тижні після обшуку забрав техніку назад. За це йому довелося додатково заплатити 47 тисяч USDT. Загалом, за підрахунками слідства, «Хімпром» із початку року перерахував поліції та прокуратурі 263 тисячі доларів.

За даними НАБУ, наприкінці липня влада під тиском міжнародних партнерів вирішила посилити боротьбу з кол-центрами. У цей період Ценов написав Осіпову: «По звонілкам повний стоп». Трохи згодом Maks надіслав повідомлення про те, що з 1 серпня треба звільнити всі приміщення й видалити всі листування. «У випадку винесення в публічну площину або передачі якимось правоохоронцям даних про співробітництво, що мало місце, такі особи будуть визначені ворогами й жодні взаємини в майбутньому будуть неможливі», — попередив Maks.

Ще один затриманий поліцейський — Олександр Дем’янчук із карного розшуку Київської області — за версією слідства, виконував для Осіпова найбруднішу роботу. Зокрема, забезпечував «силовий напрям» злочинної організації, який полягав у «фізичному впливі на конкурентів та залякуванні з використанням можливостей баз СБУ та поліції».

Для «фізичного впливу» Осіпов мав спеціальну групу підлеглих із міцних хлопців. У липні він замовив їм напад на знайомого бізнесмена в Києві. Відстежити його пересування допомагав поліцейський Дем’янчук. Він дивився, де перебуває машина бізнесмена через систему «Безпечне місто», до якої під’єднані камери відеоспостереження. Поліцейський пересилав дані Осіпову, а той — нападникам. 7 липня вони зустріли жертву біля спортклубу й побили металевою трубою. «Братан, ну що, зробили. Хропе, коротше, нормально», — відзвітував виконавець Осіпову. Після цього поліцейський Дем’янчук відслідковував, чи намагаються його колеги перехопити нападників, а потім — як і хто розслідує напад. Всі дані передавав Осіпову.

Також у злочинної організації був поліграфічний цех, де вони друкували фальшиві євро. За даними слідства, до цього був прямо залучений поліцейський Дем’янчук. У листуванні він звітував Осіпову про перебіг виробничого процесу.

Прокурори попросили суд заарештувати обох підозрюваних поліцейських: Ценова — з можливістю вийти під 20 мільйонів застави, а Дем’янчука безальтернативно, оскільки його підозрюють, зокрема, в насильницькому злочині — співучасті в катуванні.

«Братське серце»

Прокурори САП стверджують, що Осіпов є давнім знайомим Василя Малюка, який до січня цього року керував СБУ. Вони обидва родом із Коростишева — міста на Житомирщині. НАБУ довго прослуховувало Осіпова, і на «плівках» у розмовах з іншими працівниками СБУ він дуже радіє призначенню Малюка в 2022 році, називаючи його «моїм близьким». На одному із записів, як стверджують прокурори, Осіпов дзвонить Малюку.

«Пані генеральші великі вітання! Чуєш, брате, чи могла вона подумати, що цей хуліган коростишівський, нах*й, зараз на такому рівні буде?» — сміється Осіпов на записі.

За версією слідства, він мав окремий телефон для спілкування з працівниками СБУ. Найчастіше зідзвонювався та говорив із Сергієм Дукою, якого САП називає «правою рукою» Малюка. На записах Осіпов із Дукою звертаються один до одного «брате» й обговорюють події всередині спецслужби — зокрема, кадрові призначення.

«А Лисий на Дніпро поїхав, так? (За даними САП, Лисий — це Сергій Лисак, екскерівник СБУ в Дніпропетровській області, який нині очолює Одеську військово-цивільну адміністрацію. — Ред.) Дніпро нормальний регіончик. Там же, напевно, задачі є конкретні, там же треба публіку подоїти, нах*й. Це не житомирських лохів ганяти», — казав Осіпов у 2022-му.

На суді прокурор Микола Карась заявив, що «захист національної державності» для Дуки був лише «ширмою, за якою він ховався виключно для власного збагачення». Слідство вважає, що генерал інструктував Осіпова, «як уникнути викриття», захищав його й «комунікував від його імені» з посадовцями інших правоохоронних органів. Зокрема, допомагав розв’язати проблему з U420. Так називалася велика мережа магазинів «Хімпрому», де під виглядом сувенірів продавали синтетичний аналог канабісу. Його формули до цього січня не було в переліку заборонених, тому все продавали відкрито. У березні видання Bihus.info випустило розслідування про мережу U420, яке викликало резонанс. Це дуже розлютило «Мексиканця».

«Давай я його (журналіста Дениса Бігуса. — Ред.) зах*ярю! — казав він у голосовому повідомленні Осіпову. — Тому що якщо цей щур про нас сьогодні щось не зніме, то зніме через пів року. А так *бальничек кислотою облити й він буде вже непрезентабельний. І хай іде своїм страшним *бліщем дітям знімає роліки».

Зрештою, у квітні поліція влаштувала обшуки у всіх магазинах, після чого вони зачинились. Хтось із поліції заздалегідь повідомив Осіпова про облаву, той перекинув це повідомлення «Мексиканцю».

За даними НАБУ, Дука допомагав «Хімпрому» повернути заарештовані рахунки магазинів на криптогаманцях: там було 2,4 мільйона доларів. У чатах Осіпов скинув Дуці номери рахунків, а також попросив поговорити із заступницею генпрокурора Іриною Вдовиченко, яка очолювала групу прокурорів у справі U420. «Привіт, бро! Сьогодні з нею розмовляв, забила мені здибанку», — відповів на це прохання Дука.

Осіпов також кілька разів просить обговорити цю ж тему з «Максом». За версією слідства, він мав на увазі Максима Цуцкірідзе — нинішнього голову Національної поліції, який керував операцією проти U420.

«Вчора був у Макса. Він сказав, що все віддадуть. Спеціально до нього поїхав», — написав у липні Дука Осіпову.

«Братське серце, привіт! Уже Яша маякнув, щоб подавали до суду. Супер!», — відповів Осіпов.

За даними САП, повернути доступ до гаманців Осіпову завадило лише те, що його затримало НАБУ в іншій справі.

Слідство вважає, що, судячи з листування, Дука також допомагав Осіпову розв’язувати проблеми з мобілізацією: організував його зняття з військового обліку, «витягав» його знайомих із ТЦК та оформлював для них листи від СБУ для виїзду за кордон. Водночас Дуці інкримінують лише участь у злочинній організації. Жодного хабаря від «Хімпрому» генералу слідство не задокументувало.

Прокурор Карась приніс до суду фрагменти ґаджетів, які Дука розбив сокирою під час обшуку. На думку САП, зокрема, це доводить, що на волі генерал може завадити слідству. Через це прокурор попросив суддю заарештувати Дуку з можливістю вийти під заставу в 100 мільйонів гривень.

«Помста Кривоноса»

Дука вину не визнав і заявив, що ця справа є помстою працівників НАБУ.

— Протягом декількох останніх місяців керівництво НАБУ й САП вживало заходи для того, щоб зняти мене з посади у зв’язку з тим, що я та мої підлеглі займалися документуванням співробітників НАБУ. Мене попереджали, що все закінчиться підозрою. Я з посади не пішов, є підозра. А директор НАБУ відповів за свої підозри? — сказав Дука.

Мав на увазі, що він та його підлеглі влаштували у працівників НАБУ десятки обшуків у липні 2025 року в справах про імовірний російський вплив на НАБУ. Зрештою, двоє детективів тоді було заарештовано за підозрою в державній зраді та пособництві державі-агресору. Посилаючись у тому числі на матеріали цих справ, Верховна Рада ліквідувала незалежність НАБУ й САП, але через тиждень повернула їм повноваження під впливом масових протестів та Євросоюзу.

А місяць тому генпрокурор Руслан Кравченко за кілька годин до втечі за кордон підписав підозри голові НАБУ Кривоносу у вимаганні хабаря та підробці документів. Але наступного дня Офіс генпрокурора фактично скасував ці підозри, заявивши, що було порушено процедуру їх оголошення. На суді Дука заявив, що саме він готував ці підозри й тепер Кривонос йому мститься.

Зміст підозри на свою адресу Дука не прокоментував, а питання Суспільного про те, чи спілкувався він з Осіповим, проігнорував. Його адвокат на засіданні лише натякнув, що Дука робив це через службову необхідність.

— Діяльність нашого підзахисного пов’язана зі специфічним органом. Його правові відносини є специфічними та не є такими, що можуть бути оголошені на загал, — загадково сказав він.

На прохання захисту частина засідання відбувалася в закритому режимі. СБУ просила повністю закрити процес, посилаюсь на засекречені матеріали кримінального провадження про теракт, яке сама ж відкрила. Суддя Дмитро Воронько спочатку задовольнив це прохання, але скасував це рішення після того, як прокурор заявив йому відвід, а журналісти зчинили галас.

За словами Дуки та його захисників, під час обшуку бійці «Альфи» спочатку дійсно відреагували на детективів вороже, оскільки «не знали, хто це, і в них на лобі не написано, що вони з НАБУ». Водночас адвокати назвали недоведеним, що Дука знищив ґаджети сокирою після появи детективів.

Другий підозрюваний, поліцейський Володимир Ценов, теж не визнав вини — але її зміст не коментував та ігнорував запитання журналістів. Його захисники наполягали, що підозра в участі в злочинній організації безпідставна. За їхніми словами, Ценов як член організації мав би підпорядковуватися її керівнику, але в чатах, наданих слідством, вони спілкуються «як дві рівнозначні особи». Ба більше, захисник поліцейського взагалі вважає недоведеним, що з Осіповим спілкувався саме його клієнт, тому й підозру в отриманні хабаря він вважає безпідставною.

Суд над ще одним поліцейським, Дем’янчуком, відбувався без журналістів — тому його позиція поки невідома.

Зрештою суд заарештував усіх трьох силовиків. Дем’янчука — безальтернативно, Дуку — з можливістю вийти під заставу в 65 мільйонів гривень, а Ценова — 15 мільйонів. Адвокат Ценова казав, що це «непідйомна для нього сума», але вже наступного дня поліцейський сплатив гроші й перебуває на волі.

Захист Дуки заявив, що подаватиме апеляцію, бо в генерала стільки грошей немає.

Відразу після оголошення йому підозри голова СБУ Олександр Поклад заявив про його звільнення (але, за словами адвоката Дуки, його звільнено з посади, але не зі служби). Поклад також заявив, що «розраховує на прозоре та неупереджене розслідування».

— Що стосуються так званого «Мексиканця», який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є, — сказав голова спецслужби.

Колишній голова СБУ Малюк та голова поліції Цуцкірідзе справу не коментували.

«Українська правда» 7 листопада з посиланням на анонімні джерела повідомила, що серед працівників СБУ поширюється повідомлення із закликом якнайшвидше підтримати Дуку й скинутись йому на заставу. Поки що він у СІЗО.

Як зазначає ІншеТВ, існують і інші версії й деталі того, що несеться. Наприклад, обізнані про внутрішні кухні спецслужб кажуть про те, що Осіпова затримали ще влітку, тоді ж отримали доступ до його телефонів, а оприлюднили це все тільки зараз. Чому? Як варіант – чекали якісь викривальні покази зсередини СБУ або домовлялись з Покладом. Бо не виключається, що його давній конфлікт з Малюком – один з важелів процесу.