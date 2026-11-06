Нагадаємо, в середу, 4 листопада, НАБУ і САП заявили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинне угруповання, яке систематично платило хабарі топ-керівникам правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.



За даними слідства, серед фігурантів справи — чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

Що відомо на сьогодні

Детективи НАБУ провели слідчі дії у співробітників спецслужби. Обшуки відбулися, зокрема, у генерала Сергія Дуки — першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) — та начальника Головного управління внутрішньої безпеки Антона Кравчука

Також обшуки проводились у першого заступника начальника Головного управління «Д» ДЗНД Олександра Ковальчука.

За словами керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова, Дука погрожував детективам пістолетом і молотком, знищив два телефони та жорсткий диск, передають Новини.Live. Генерала затримали.

Колцентри, наркотики та викрадення людей

За версією слідства, угруповання платило правоохоронцям за прикриття шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, виробництва контрафактних цигарок і підробленої валюти. Його учасникам також закидають напади, викрадення та катування людей. Загалом, за даними НАБУ, до організації входили щонайменше 12 осіб.

Хто організатор

Організатором угруповання був чоловік на прізвисько «Кримінал». Він мав три судимості за грабіж, незаконне заволодіння транспортом і хуліганство, але при цьому підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями

За словами Абакумова, детективи Бюро зафіксували передачу Дуці чотирьох криптогаманців на загальну суму близько $3 млн. За версією слідства, за ці гроші він мав через Офіс генпрокурора допомогти зняти арешт із коштів наркокартелю «Хімпром».

Кому повідомили підозру

П’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Йдеться про Сергія Дуку, посадовців Нацполіції Володимира Ценова та Олександра Дем’янчука, Андрія Осіпова, якого слідство називає організатором угруповання, та його ймовірного підлеглого Віталія Рибалку.

Двох високопосадовців СБУ звільнили з посад, повідомила спецслужба. Імен у заяві не назвали.

Суд уже обрав запобіжні заходи двом підозрюваним. 5 листопада ВАКС узяв під варту посадовця Нацполіції Володимира Ценова («Прайса») на 60 діб із можливістю внесення 15 млн грн застави (за повідомленнями ЗМІ, заставу за Ценова вже внесли). Віталія Рибалку, який фігурує в матеріалах слідства як «Боксер», відправили під варту без права застави.

Обшуки також були у начальника поліції Київщини Андрія Рубеля, підозри йому не оголошували, повідомили в НАБУ.