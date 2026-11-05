У Франції хакери отримали доступ до систем керування трьох холодильних камер національної служби крові (EFS). Там підвищили температуру й поріг розморожування до «дуже високих рівнів».

Атака сталася в ніч проти 3 листопада та зачепила холодильні склади підрядників служби, пише hromadske.

Як зазначається, завдяки спрацюванню сигналізації фахівці встигли втрутитися до того, як продукція зіпсувалася. Усі препарати, зокрема пакети з плазмою для переливання та виробництва ліків, перевезли до інших сховищ.

Французька служба крові забезпечує донорськими компонентами понад 1900 лікарень країни та підтримує більш ніж мільйон пацієнтів на рік.

Зазначимо, що злам сховищ крові стався під час кібератаки на холодильники у Європі. Так, сталися ще кібератаки на мережі супермаркетів в країнах Європи, які спричинили перебої в роботі магазинів і порушення температурного режиму зберігання продуктів. Частину товарів довелось утилізувати.

Проблеми в роботі супермаркетів через кібератаки зафіксували в Бельгії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Німеччині та Швеції.