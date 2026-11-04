Мережа супермаркетів ”Сільпо” попередньо оцінила фінансові втрати, яких зазнала через російські обстріли протягом перших дев’яти місяців 2026 року. Компанія продовжує підраховувати збитки від пошкодження та знищення майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансову звітність ТОВ ”Сільпо-Фуд”, оприлюднену в інформаційній системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За січень-вересень 2026 року ТОВ ”Сільпо-Фуд”, яке розвиває однойменну мережу супермаркетів і входить до групи Fozzy Group, визнало збитки на суму 1 млрд 532,7 млн гривень. Причиною стали пошкодження та знищення магазинів і розподільчих центрів унаслідок російських атак.

Водночас остаточну суму втрат ще не визначили – оцінювання завданих збитків триває.

Найбільшу частину втрат становлять списані оборотні активи. За дев’ять місяців 2026 року їхня вартість сягнула 1,4 млрд гривень. Для порівняння, за аналогічний період минулого року компанія списала через війну оборотних активів лише на 1 млн гривень.

Крім того, цьогоріч через наслідки бойових дій ”Сільпо-Фуд” списало необоротні активи на 53,4 млн гривень.

Після знищення та пошкодження майна компанія звернулася до правоохоронних органів із заявами про злочини. Також там провели фото- та відеофіксацію стану об’єктів, склали акти огляду й організували інвентаризацію майна.

Наразі підприємство оформлює результати інвентаризації, працює над відновленням магазинів і продовжує визначати розмір завданих збитків.

Загалом із серпня 2026 року росіяни пошкодили або знищили понад 20 об’єктів Fozzy Group. Серед них – розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності.