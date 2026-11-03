Цитати із Мендель від Офісу генпрокурора: «Україна на межі зникнення», «моя нація деградує». Сьолгодні колишній прессекретарці глави держави повідомлено про підозру в державній зраді.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ Служби безпеки України зібрали достатньо доказів для повідомлення колишній прессекретарці Президента України про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії рф проти України.

За даними слідства, вона використовувала свою публічність та досвід роботи у сфері державних комунікацій для поширення інформаційних наративів, вигідних державі-агресору, спрямованих на дискредитацію України та послаблення її міжнародної підтримки.

До матеріалів, на яких ґрунтується підозра, увійшли її публічні висловлювання в іноземних медіа та соціальних мережах.

Зокрема, в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла: «Я вірю, що Україна на межі зникнення», «Бачите, моя нація деградує».

Також стверджувала, що в Україні відсутні демократія та свобода слова, «Немає свободи слова». «Країна повна заборон. Все заборонено»,– говорила вона в інтервʼю та порівнювала ситуацію в державі з Радянським Союзом.

На власній сторінці у Facebook підозрювана поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців.

Ці та інші заяви активно використовували російські державні й провладні кремлю медіа у своїх пропагандистських матеріалах.

У межах розслідування проведено судові експертизи, які виявили у висловлюваннях експрессекретарки ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

Так, за результатами проведених експертиз встановлено, що її висловлювання містять ознаки порушення основ національної безпеки в інформаційній сфері. Крім того, експерти дійшли висновку про наявність ознак деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на завдання шкоди державній та інформаційній безпеці України.

Згідно з висновком експертів, такий вплив здійснюється через поширення наративів і повідомлень, вигідних російській федерації, та сприяє реалізації завдань її підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

За версією слідства, поширення цих матеріалів мало сформувати серед міжнародної аудиторії уявлення про Україну як державу, що не заслуговує на подальшу підтримку, а про її керівництво – як перешкоду для досягнення миру.

Водночас усередині країни такі повідомлення були спрямовані на посилення зневіри та деморалізацію суспільства.

На думку сторони обвинувачення, що зазначена діяльність становила допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, підозрюваній інкримінують виготовлення та поширення матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема повторно.

Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111, ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Підозру повідомлено заочно відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.