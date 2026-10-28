Поліція та прикордонники викрили масштабну схему незаконного збуту військових БпЛА.

Учасники злочинної групи організували незаконне придбання безпілотників, які військовослужбовці безпідставно списували з обліку військових частин як втрачені або знищені.

Після ремонту, зміни маркування та перепрограмування апарати продавали під виглядом нових, зокрема через підставні підприємства.

Учасники групи шукали спільників серед військовослужбовців і пропонували їм грошову винагороду за БпЛА, які незаконно виводили з військового обліку.

Щоби надати безпілотникам вигляду нових, зловмисники виготовляли й наклеювали підроблені серійні номери з QR-кодами, змінювали гравіювання на корпусах і перепрограмовували оригінальне програмне забезпечення.

Зокрема, вони змінювали серійні номери, збережені в пам’яті контролерів.

Покупців шукали серед військовослужбовців і військових частин, які закуповували дрони, а також серед оптових постачальників і посередників.

Діяльність групи охоплювала різні регіони країни.

Для приховування незаконного походження майна та легалізації отриманих коштів фігуранти створили низку юридичних осіб.

За сприяння командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття учасників схеми.

У межах двох етапів спецоперації правоохоронці провели майже 100 обшуків у восьми регіонах України. Під час слідчих дій вилучили:

– понад 600 дронів і БпЛА різних модифікацій (у повній або частковій комплектації) та комплектуючих до них;

– гроші на суму близько 13 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів та 10 тисяч євро;

– елітні автомобілі та зарядні станції;

– банківські злитки золота і срібла;

– інші докази протиправної діяльності.

Наразі 16 фігурантів, серед яких є військовослужбовці, затримано та повідомлено про підозру.