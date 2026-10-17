У п’ятницю суд у Мексиці трьох чоловіків засудили до 158 років і дев’яти місяців ув’язнення кожного за вбивство двох братів з Австралії та їхнього американського друга під час серфінгової подорожі до штату Нижня Каліфорнія у 2024 році.

Про це повідомив представник судової системи, пише ЛБ.

Обвинувачених, яких влада називає лише Хесусом Херардо «Н», Ірінео Франсіско «Н» та Анхель Хесус «Н», тиждень тому визнали винними у вбивстві, розбійному нападі за обтяжувальних обставин, розбої із застосуванням насильства та викраденні транспортного засобу із застосуванням насильства.

Загиблими були австралійські брати 33-річний Джейк Робінсон і 30-річний Каллум Робінсон, а також їхній американський друг 30-річний Джек Картер Роад.

Суддя також зобов’язав засуджених виплатити компенсацію родинам загиблих, повідомив представник судової влади штату Нижня Каліфорнія.

У листопаді Гізель Сільву засудили до 20 років ув’язнення після того, як вона визнала себе винною в розбійному нападі за обтяжувальних обставин та викраденні транспортного засобу із застосуванням насильства. Справу розглянули в прискореному порядку. Жінку, якій тоді було 23 роки, затримали через кілька днів після виявлення тіл іноземців.

Брати Робінсони та Роад розбили табір і займалися серфінгом поблизу Пунта-Сан-Хосе, приблизно за 80 км на південь від Енсенада, коли наприкінці квітня 2024 року їх оголосили зниклими безвісти.

Після кількаденних пошуків, у яких допомагало ФБР, 3 травня їхні тіла знайшли на дні колодязя. За даними правоохоронців, кожен із загиблих мав вогнепальне поранення голови. Пікап, яким вони подорожували, знайшли спаленим за кілька кілометрів від місця виявлення тіл.

Хоча район Енсенада вважається відносно безпечним, штат Нижня Каліфорнія належить до найбільш криміногенних штатів Мексики. Після вбивств Державний департамент США закликав американців переглянути плани подорожей до цього штату через ризики злочинності та викрадень людей.