Суд оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

12 жовтня 2026 року ВАКС оголосив вирок колишньому члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого у серпні 2021 року САП та НАБУ викрили на одержанні 90 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та права постійно чи тимчасово здійснювати функції представника влади строком на три роки, з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили суд ухвалив залишити без змін застосований до особи запобіжний захід у вигляді застави.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Як зазначає ІншеТВ, мова йде про Євгена Гетьмана.