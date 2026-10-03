Проти колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вперше можуть відкрити кримінальну справу. Вона стосуватиметься затримання українських інкасаторів «Ощадбанку».

Про це повідомляє Financial Times, пише Hromadske.

Колишній прокурор Пал Фюрхт, який керував розслідуванням, заявив, що Орбан особисто наказав спецслужбам затримати українців. За його словами, після доповіді керівництву він отримав догану, а згодом проти нього розпочали внутрішню перевірку.

FT також отримало звіт прокуратури, у якому тодішній керівник Антитерористичного центру Угорщини Янош Хайду заявляв, що затримання відбулося за рішенням людини, яку не можна «втягувати» у справу. У звіті вказано, що йшлося про Орбана. Зараз Гайду висунули обвинувачення у незаконному затриманні українців та жорстокому поводженні з ними. Він усе заперечує.

За словами адвоката українських інкасаторів Лоранта Горвата, розслідування вже наближається до завершення.