У РНБО фіксують в соцмережах масштабну інспіровану рф інформаційну кампанію із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізації ситуації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

Центр фіксує в соцмережах масштабну інспіровану рф інформаційну кампанію із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізації ситуації. В український інфопростір активно вкидають та тиражують заклики виходити на Майдан та вимагати від влади “негайного укладання миру”, “скасування мобілізації”, “негайних виборів” тощо. В якості “лідерів протесту” подаються нібито українські військовослужбовці – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЦПД, за отриманими розвідувальними даними, в такий спосіб росія намагається втягнути українських військових у протестні акції для внутрішньої дестабілізації та підриву обороноздатності України.

Не піддавайтеся на ворожі маніпуляції та довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації – додали в ЦПД.