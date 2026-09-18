Росія продовжує кампанію з легітимізації псевдовиборів на тимчасово окупованих українських територіях.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише ЛБ.

Гауляйтери окупованої Херсонщини відзвітували, що у спостереженні за голосуванням візьмуть участь представники так званої “суспільної палати спостерігачів”.

“Навіть у самій Росії констатують, що спостерігачі з цієї “палати” закривають очі на фальсифікації, та є максимально лояльними до влади”, – додали у ЦПД.

Організовані загарбниками псевдовибори на ТОТ є незаконними. Кремль послідовно вдається до імітації демократичних виборів, активно поширюючи пропаганду про нібито “незалежних спостерігачів” та “вільне волевиявлення”.

“Насправді жодна незалежна міжнародна організація до спостереження за виборчим процесом у РФ не допущена. А внутрішні нібито “незалежні спостерігачі” демонструють абсолютну лояльність до Кремля. При цьому вибори на ТОТ відбуваються в атмосфері страху, тиску окупантів і репресій”, – зазначили у Центрі.