Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Вадиму Столару, який є одним із фігурантів корупційної справи «Форест Гамп».

Про це повідомили у ВАКС.

Столару призначили 300 мільйонів гривень застави, а також поклали на нього процесуальні обов’язки, серед яких зобов’язання не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду.

Також він муситиме прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду, повідомляти їм про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з людьми та відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді, а також здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України й в’їзд в Україну.

Ці обов’язки депутат має виконувати до 11 листопада включно, пише Громадське.

Нагадаємо, Вадим Столар фігурує у спецоперації НАБУ і САП «Форест Гамп». За версією обвинувачення, яку прокурор САП озвучив у суді, Столар разом з іншим фігурантом — Максимом Микитасем — міг бути одним з організаторів злочинного угруповання.

«Суспільне» писало, що йому заочно повідомили про підозру, зокрема у втручанні в роботу інформаційних систем, вчиненому під час дії воєнного стану.

Напередодні, 10 вересня, «Українська правда» писала, що Столар повернувся в Україну, хоч напередодні вручення підозри перебував за кордоном.

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Спершу він був народним депутатом від «Партії регіонів», а у 2019-му його знову обрали до Верховної Ради від ОПЗЖ. «Українська правда» писала, що перед повномасштабною війною Столар виїхав з країни, проте в січні 2023-го повернувся.

Bihus.Info називало його соратником проросійського олігарха Віктора Медведчука в будівельному бізнесі. Також журналісти стверджували, що Столар пов’язаний із колишнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у скандальних забудовах Києва.

У лютому 2023-го СБУ провела обшуки в бізнесмена в межах кримінального розслідування будівельних компаній Києва та легалізації корупційних коштів підозрюваного в держзраді Медведчука.