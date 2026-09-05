У селі Комишівка Одеської області знайшли мертвою 15-річну Аріну Урсу — тіло дівчини виявили на смітнику в пакеті, її руки були зав’язані. Правоохоронці затримали 19-річного чоловіка, якого вважають причетним до вбивства. Наразі слідство триває. Про зникнення, пошуки та обставини трагедії Суспільному розповіла сестра дівчини Єлизавета Урсу.

«Вона була дуже весела дівчинка, її всі любили»

Аріна народилася і жила в селі Комишівка Ізмаїльського району. Цього року дівчина закінчила дев’ятий клас місцевої школи і мала вступати до технікуму. За словами Єлизавети, її сестра мала багато подруг, любила спілкуватись і легко знаходила спільну мову з іншими.

«Вона була дуже весела дівчинка, її всі любили. Вона була дуже життєрадісною дівчинкою, любила виходити гуляти з друзями, спілкуватися, не бачила в інших людях злості. Вона завжди була на позитиві, завжди рвалася кудись вийти, погуляти, поспілкуватися», — розповіла сестра загиблої.

Аріна Урсу в дитинстві. Фото: Єлизавета Урсу

Вона додала, що останнім часом дівчина захопилася фотографуванням — фотографувала себе, знімала відео, викладала в Instagram і майже весь час проводила з подругами.

«У неї була звичка дарувати всім своїм подружкам квіти. Вона завжди, коли виходила до дівчаток, то всім купувала квіти у бабусь на майданчиках. Вона дуже любила подружок», — згадує Єлизавета.

Останні дні перед зникненням

24 серпня Аріна приїхала до Єлизавети в Ізмаїл. Вона написала, що в неї зламалася зарядка для телефону, і попросила позичити іншу. Того ж дня дівчина залишилась ночувати у сестри.

«Вона мені дзвонила, коли була в дорозі, і просила: «Лізо, замов, будь ласка, суші». Я кажу: «У мене зараз немає готівки, щоб за них заплатити. Мені треба вийти, щоб я зняла гроші». Вона каже: «Ну замов, будь ласка». Я замовила, бо зрозуміла, що вона хоче. І я вже знала, що вона залишиться у мене», — прокоментувала Єлизавета.

Аріна Урсу з сестрою Єлизаветою. Фото: Єлизавета Урсу

На наступний день, 25 серпня, Аріна майже весь день їла все, що любила, зазначила сестра. За її словами, це їй здалося дивним:

«Вона намагалася їсти все, що тільки могла. Ось просто все, їй у той момент хотілося всього: і шоколад, і цукерки, і чіпси, і колу, і все. Вона їла все, що любила. Вона дуже багато разів виходила до магазину», — зазначила вона.

Ввечері, за словами сестри, Аріна поїхала додому. Наступного дня, 26 серпня, дівчина була вдома з мамою та братами. Вдень вони ремонтували дах сараю, а близько полудня родина зайшла до кімнати відпочити. Аріна попросила у молодшого брата Назара велосипед і вийшла з дому приблизно о 12 годині дня.

Зникнення дівчини та початок пошуків

Увечері мама дівчини почала телефонувати їй та питати, коли та повернеться, розповіла Єлизавета Урсу. За її словами, приблизно о 20:45 Аріна відповіла на дзвінок і сказала, що все добре і що вона скоро буде вдома. Близько опівночі мама зателефонувала ще раз — Аріна відповіла те саме.

Прокинувшись близько другої ночі, мати виявила, що доньки немає вдома, і почала телефонувати знову. За словами сестри, телефон ще був у мережі, але ніхто не відповідав. О четвертій годині ранку мати набрала ще раз, але телефон вже був поза зоною досяжності.

«У четвер вранці мама подзвонила мені й каже: «Лізо, будь ласка, зателефонуй Аріні, вона мені не відповідає. Я хвилююся. Вона ніколи не вимикає телефон. Вона завжди попереджає, якщо виходить з дому». Я зателефонувала, але її не було в мережі. Я хотіла написати їй у Telegram, вона завжди там відповідає, заходжу — а її аккаунт видалено», — прокоментувала Єлизавета.

Аріна Урсу з родиною. Фото: Єлизавета Урсу

Родина почала збирати інформацію в місцевих спільнотах, зверталася до людей, які могли бачити дівчину, і публікувала її фото з прикметами.

«Я опублікувала історію в Instagram про те, що моя сестра зникла. Якщо хтось її бачив, будь ласка, напишіть або зателефонуйте — будь-яка інформація важлива. Ми вже розуміли, що щось не так», — підкреслила сестра вбитої.

Звернення до поліції

У п’ятницю, 28 серпня, Єлизавета переконала матір звернутися до поліції. За словами дівчини, правоохоронці приїхали, мати описала, у що була одягнена Аріна. Дівчину оголосили у розшук та почалися її пошуки.

«У п’ятницю ввечері до нас знову приїхала поліцейська машина. Забрали її гребінець та особисті речі для аналізу ДНК. Я вже тоді зрозуміла, що ймовірність того, що вона ще жива, становить відсотків двадцять. Я мамі нічого такого не сказала, але вже розуміла», — сказала Ліза.

Наступного дня близько 15:30 дівчині повідомили, що тіло її сестри виявили на смітнику. Родина одразу виїхала на місце, але їх не пустили правоохоронці.

«Я приїхала з міста й одразу побігла туди. Там було дуже багато поліції, багато людей. Вони побачили, що я біжу, і переді мною стали троє людей. Я запитала, де моя сестра, а вони відповіли, що не можуть мене пропустити. Я впала на коліна й благала, щоб вони мене пропустили. Я питала: «Навіщо? Чому саме вона? Що вона зробила?», — зі сльозами на очах згадує сестра Аріни.

Місце, де виявили тіло дівчини. Поліція Одеської області

За словами Єлизавети, з розповідей людей, які були на місці, тіло Аріни мало тілесні ушкодження — синці по всьому тілу, розбиту губу, вибиті зуби. Руки дівчини були зв’язані.

«Люди, які бачили, коли її витягали, сказали, що на ній не було жодного неушкодженого місця. Вона була вся синя, подряпана. Мішок з її тілом викинули у яму, його витягали за допомогою мотузок», — прокоментувала вона.

«Він убив її між першою та третьою годиною ночі»

За підозрою у вбивстві Аріни Урсу затримали 19-річного чоловіка. Загибла знала підозрюваного, вони були односельцями.

Підозрюваний у вбивстві 15-річної дівчини на Одещині. Одеська обласна прокуратура

За версією Єлизавети, Аріну зґвалтували та задушили:

«Він убив її між першою та третьою годиною ночі. Мабуть, вона чинила опір, він зав’язав їй руки, вдарив, намагався її зґвалтувати. Але, мабуть, через те, що вона прийшла до тями, він її задушив, і продовжив ґвалтувати», — припускає сестра вбитої.

Після цього, за її словами, тіло Аріни загорнули в плівку і викинули на смітник. Коли його знайшли правоохоронці поряд з ним була вбита домашня тварина.

«Вона була голою, її викинули голою. Поряд із нею була ще домашня тварина, яку вбили. Речі Аріни після обшуку знайшли в будинку затриманого, він закопав їх у себе в городі. Також у будинку знайшли зелену кофту Аріни та вейп, ми купували його разом із нею напередодні. Телефон її він встиг продати, видалити все і продати», — поділилася вона.

Аріна Урсу, вбита 15-річна дівчина. Фото: Єлизавета Урсу

Єлизавета впевнена, що чоловік діяв не один. Дівчина вважає, що приховати тіло йому допомагали:

«Він зізнався, що зробив це з нею, але мотиву поки що немає. Він не називає мотив, він плутається у свідченнях. Де саме він її вбив, ми теж не знаємо. Спочатку він казав, що вбив її десь біля магазину, потім — на кладовищі, а потім — що на дачі. Спочатку казав, що сховав тіло сам, потім — що разом із мамою, а зараз знову каже, що сам. Але я впевнена, що не сам, впевнена, що йому допомагали».

Поховали Аріну Урсу 1 вересня у рідному селі Комишівка. Попрощатися із нею прийшли рідні, близькі, друзі та односельці.

Поховання вбитої 15-річної Аріни Урсу. Фото: Єлизавета Урсу

Поховання вбитої 15-річної Аріни Урсу. Фото: Єлизавета Урсу

Поховання вбитої 15-річної Аріни Урсу. Фото: Єлизавета Урсу

Поховання вбитої 15-річної Аріни Урсу. Фото: Єлизавета Урсу

Переслідування до трагедії

Єлизавета Урсу також розповіла, що підозрюваний переслідував і вистежував дівчину. Зокрема, за словами сусіда, одного разу Аріна тікала від нього і прибігла додому захекана. Матері та сестрі про це вона не розповідала.

«Сусід розповів, що одного дня вона поверталася додому і була просто захекана. Вона тікала від когось. І цей дядько побачив її й каже: «Аріна, чому ти така захекана?». А вона йому: «Та він за мною ганяється, не дає мені спокою». Напередодні, у вівторок, він вистежував її в магазині. Ми про це не знали, вона приховувала», — поділилася дівчина.

За словами Єлизавети, Аріна добре знала підозрюваного і вони були майже родичами. Мати Аріни була хрещеною матір’ю його молодшої сестри.

«Він ревнував, писав, змушував свою сестру, щоб та кликала Аріну до них додому, але вона старалася туди не ходити. Вона хотіла дружити з тією дівчинкою, але боялася його — дуже сильно боялася. Це тривало досить довго, навіть її знайомі казали, що він постійно кликав її й стежив за нею», — розповіла вона.

Аріна Урсу з мамою та братом. Фото: Єлизавета Урсу

«Я хочу надати цій справі якомога більшого розголосу»

Єлизавета пояснює, що після загибелі сестри почала публічно розповідати про справу, оскільки хоче, щоб про неї знало якомога більше людей.

«Я отримала кілька повідомлень із запитаннями, чому я пишу й розповідаю про це, чому я не сумую і що мені не шкода, що так сталося. Але як я можу мовчати? Якби моя сестра померла через стан здоров’я чи з Божої волі, то я б нічого не казала. Але ж її жорстоко вбили, у неї відібрали життя. Як можна мовчати? Я хочу надати цій справі якомога більшого розголосу. Я хочу, щоб його посадили надовго, щоб він не вийшов через п’ять-десять років і знову не почав вбивати», — зазначила вона.

Дівчина також спростовує чутки, які наразі ширяться серед людей. За словами Єлизавети, Аріна не була вагітна і затриманий не був її хлопцем, вона з ним не зустрічалася.

«Зараз багато хто намагається зганьбити честь моєї сестри й розповідає різні речі. Але коли її знайшли, у неї поміж ніг була кров — засохла кров. Люди, які були там, усе це бачили. Я знаю, що моя сестра була незайманою, вона ніде й ні з ким не зустрічалася».

Аріна Урсу на випускному. Фото: Єлизавета Урсу

Сестра також зазначила, що родина хоче отримати відповіді на те, чому Аріну вбили. За її словами, усі причетні мають понесли відповідальність за те, що сталося.

«Я буду йти до кінця, бо кожна людина, яка брала участь у цьому або навіть була свідком, має відповісти за це. Я вважаю, що ми маємо право вимагати цього — усі мають відповісти. І мають пояснити нам, чому її вбили. Ми не знаємо, досі не знаємо», — зауважила Ліза.

«Для нас це велика втрата»

Загибель Аріни стала для родини справжньою втратою. За словами Єлизавети, вона завжди намагалася оберігати сестру, дозволяла їй часто приходити та залишатися в неї, намагалася виконувати усі її прохання.

«Вона була надзвичайно доброю дівчинкою. Я дуже сильно хвилювалася за неї. І ми знаходили спільну мову, вона дуже сильно тягнулася до мене. У мене були складні стосунки зі старшою сестрою, тому я намагалася, щоб Аріна цього не відчувала. Я намагалася робити для неї все».

Аріна Урсу з сестрою Єлизаветою. Фото: Єлизавета Урсу

Родина і досі не вірить у те, що сталося. Щодня вони чекають, що їхня донька та сестра повернеться додому:

«Ми чекаємо, що прокинемося, а вона зайде й скаже: «Мамо, будь ласка, відчини мені двері, нагодуй мене». Вона була дуже веселою, дуже любила життя, своїх друзів. Ми теж дуже її любили. Вона, напевно, єдина донька в родині, яку мама називає своєю донею. Нікого іншого вона так не називала. Дуже важко, я хочу просто прокинутися, дуже важко», — резюмувала Єлизавета Урсу.