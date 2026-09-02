Учора, 31 серпня, до поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 5-річного хлопчика у важкому стані. Зі слів матері, син травмувався у дворі під час гри з молодшою сестрою. В подальшому хлопчик у лікарні помер, а після розтину в його голові було виявлено кулю для пневматичної зброї, від якої, попередньо, і настала смерть.

Встановлено, що 30-річний співмешканець матері хлопчика причетний до його смерті, а 28-річна жінка свідомо приховала цей факт.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 1 ст. 396 (заздалегідь необіцяне приховування матір’ю дитини особливо тяжкого злочину) Кримінального кодексу України.

Чоловіка та жінку затримано в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

У межах кримінальних проваджень буде проведено низку судових експертиз. Тривають слідчі дії для встановлення, за яких обставин заподіяно дитині смерть.