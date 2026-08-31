У ніч проти 22 серпня біля ставка у французькому місті Міттерсайм сталася сварка між двома рибалками: один із них був українцем, а інший — уродженцем Казахстану. Унаслідок конфлікту українець зазнав ножового поранення.

Про це пишуть місцеве медіа Le Républicain Lorrain та телеканал TF1, передає Громадське.

Як розповів 43-річний постраждалий, він та інший рибалка — 44-річний чоловік, якого називали «росіянином» і який проживав у Німеччині, — вживали алкоголь. Як пише Le Journal de Saône-et-Loire, згодом виявилося, що насправді «росіянин» є уродженцем Казахстану.

Двоє рибалок почали сперечатися про російсько-українську війну, через що згодом виникла бійка, під час якої українець зазнав кількох ножових поранень у тулуб та руки.

Його 24-річний пасинок знайшов його на землі та посадив у автомобіль, щоб відвезти до відділення невідкладної допомоги. Оскільки той втратив багато крові, молодий чоловік зупинився на узбіччі дороги в Міттерсаймі, щоб викликати допомогу.

Зрештою, пораненого українця передали медикам пожежно-рятувальної служби та доправили до лікарні у Сарребурзі.

Коли на місце бійки прибули правоохоронці, другого рибалки там уже не було, як і зброї, якою українцю було завдано ударів. Поліція почала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Однак наступного дня після інциденту казаха знайшли мертвим у ставку. Спершу в його вбивстві підозрювали двох українців, яких взяли під варту, але через кілька днів цей запобіжний захід скасували, не виявивши на тілі росіянина слідів насильства.

«Розтин тіла, яке в неділю було витягнуте зі ставка в Міттерсаймі (департамент Мозель), підтвердив смерть від утоплення, але не дав змоги виявити слідів насильства або дій третьої особи», — повідомив у заяві прокурор Давід Туве.