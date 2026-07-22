У французькій Ніцці шахрай, який видавав себе за працівника готелю, обікрав номер українських туристів. Зловмисник виніс майно на суму близько €100 тисяч.

Про це пише Le Figaro.

Інцидент стався 17 липня в одному з чотиризіркових готелів Ніцци. За даними поліції, чоловік у формі носія багажу запропонував двом українським туристам допомогти занести валізи до номера.

Як з’ясували правоохоронці, після цього він залишив собі справжню ключ-картку від номера, а туристам віддав підроблену.

Саме після того, як туристи пішли на вечерю, злодій нібито скористався їхньою відсутністю, щоб потрапити до кімнати за допомогою вкраденої вхідної картки. Після повернення того ж вечора, не маючи потрібної картки, вони не змогли потрапити до кімнати, де знаходилися їхні речі. Після відкриття, за словами свідка, якого цитує Nice Matin, «всередині нічого не залишилося».

За попередніми оцінками, збитки становлять близько 100 тисяч євро.

Наразі триває розслідування за фактом «крадіжки за обтяжливих обставин», яке доручено Службі судової поліції Ніцци (SLPJ), повідомив Le Parisien прокурор Ніцци Дам’єн Мартінеллі. «Поліцейське розслідування визначить, чи було кілька злочинців, спосіб їхньої дії та точний розмір збитків», – повідомило джерело в поліції Le Figaro.