росія продовжує вкладати значні ресурси в ідеологічну обробку молоді, щоб у перспективі сформувати лояльні еліти на окупованих територіях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Зазначається, що про це, зокрема, свідчить масштабна кремлівська кадрова програма “Територія нових можливостей”: окупаційні ресурси звітують про понад 2700 заявок від жителів ТОТ. Учасникам обіцяють тренінги і роботу з російськими наставниками та викладачами.

Задекларовані цілі програми – “протидія історичним фейкам” та “залучення молоді до соціально корисної діяльності” – чітко вказують на справжні цілі кремля. Під виглядом “навчання” окупанти намагаються штучно створити мережу місцевих лідерів суспільної думки, які в майбутньому будуть інтегровані у вертикаль влади на ТОТ і діятимуть виключно в інтересах москви. А через лекції про “історичну правду” молоді нав’язують російські імперські міфи, повністю витісняючи український культурний та історичний контекст – вказують у ЦПД.

Там додають, що подібні програми подаються окупантами як турбота про молодь на ТОТ і надання їй “соціальних ліфтів”, хоча насправді кремль просто використовує молодих людей як інструмент для закріплення своїх геополітичних позицій.