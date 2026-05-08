Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у провадженнях щодо інформаційної агресії рф як складової війни проти України. Йдеться не лише про окремі пропагандистські заяви чи публікації, а про скоординований державний механізм, спрямований на підготовку російського суспільства до війни, виправдання окупації українських територій, мобілізації, воєнних злочинів і спроб знищення української ідентичності.

Одним із результатів цієї роботи став обвинувальний вирок Володимиру Мединському та Анатолію Торкунову – редакторам російського підручника для 11 класу «История. История России. 1945 год – начало XXI века», виданого у рф у 2023 році. Шевченківський районний суд міста Києва призначив кожному з них покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підручник був одним із інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію рф і тимчасову окупацію українських територій, а також формує в учнів викривлене та ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.

Особливу увагу рф зосереджує на дітях – одній із найуразливіших категорій населення на окупованих територіях. Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані «братські народи», заперечують самостійність України як держави та поширюють російську версію війни під виглядом так званої «сво».

Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. Також його поширювали на території рф.

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину Мединського та Торкунова за ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України і глорифікація її учасників.

