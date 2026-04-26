Випадки канібалізму зафіксували минулої зими в армії РФ. Про це мовиться у статті The Sunday Times з посиланням на отримані від української розвідки матеріали, пише Кореспондент.

Українські розвідники передали матеріали, які включають фотографії та перехоплені аудіозаписи розмов між російськими військовими. Мова про щонайменше п’ять випадків, коли, за твердженнями джерел, військовослужбовці вдавалися до канібалізму.

Видання повідомляє, що проаналізувало деякі зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для їх верифікації та дійшла висновку, що вони не були штучно створені чи змінені.

В одному з епізодів описується інцидент поблизу Мирнограда в листопаді 2025 року. За даними неназваного офіцера, російський військовий із позивним Хромой вбив двох солдатів і намагався вжити частину тіла одного з них. Після цього він був ліквідований під час інциденту з іншими військовими.

Інші аудіозаписи також містять згадки про схожі інциденти. В одному з них військовий скаржився командиру на солдата, який, за його словами, “їв людське м’ясо”.

Окремо повідомляється про наказ одного з командирів, у якому серед заборон згадувалося і канібалізм.

“Тривалі наступальні операції, такі як вторгнення Росії в Україну, вимагають постійного потоку поставок на передову. Екстремальна погода, яку ми спостерігали минулої зими, створила навантаження на транспортні мережі та забезпечення військ”, – прокоментував американський військовий аналітик Вікрам Міттал.