Дорожній конфлікт зі стріляниною стався у Дарницькому районі Києва, поліцейські затримали зловмисника.



Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка.

Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік перехожого. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Правоохоронці затримали стрілка та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль. Чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві.