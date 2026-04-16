На Харківщині у Чугуївському районі чоловік нібито убив тещу, а потім півтора року ховав її тіло в сараї, твердить поліція області.

У поліції уточнили ВВС News Україна, що дружина чоловіка і донька тещі весь цей час жила у будинку. Вона наразі проходить у справі як свідок.

Поліція каже, що викрила підозрюваного у вбивстві, коли той намагався вивезти рештки.

Правоохоронці твердять, що 46-річний чоловік під час конфлікту до смерті забив свою тещу, яка жила разом із ним. Між ними був тривалий конфлікт, зокрема через спадщину.

За версією поліції, спершу зловмисник накинувся на жінку з кулаками, а коли та впала — продовжив побої, які завершив удушенням. Це сталося листопаді 2024 року.

У Харківській прокуратурі написали про те, що знайома потерпілої, яка довго не бачила жінку, заявила про зникнення в поліцію.

Правоохоронці кажуть, що у квітні 2026 року чоловік, дізнавшись, що поліція планує провести огляд його помешкання, запанікував і вирішив позбутися решток тіла.

Підпис до фото,Подвір’я підозрюваного

У поліції розповіли, що шукали жінку від листопада 2024 року.