Національне слідче агентство Індії (NIA) заарештувало сімох іноземців — шістьох громадян України та одного громадянина США — за звинуваченням у змові з метою здійснення терористичної діяльності проти країни, повідомляє Iнтерфакс.

Арешти, здійснені минулого тижня в рамках скоординованої операції кількома групами NIA, були проведені на підставі ст. 18 Закону про запобігання незаконній діяльності (UAPA) та інших відповідних статей. Громадянин США був затриманий Бюро імміграції в аеропорту Калькутти, а по троє українців були затримані в аеропортах Лакнау та Делі.

Видання з посиланнями на джерела повідомило, що обвинувачені в’їхали до Індії за дійсними візами, але вирушили до Мізораму без обов’язкового дозволу на перебування в обмеженій зоні.

“Звідти вони перетнули кордон з М’янмою, де, за повідомленнями, зустрілися з етнічними групами, ворожими до Індії. Розслідування також виявило, що вони доставили до штату Мізорам кілька партій дронів з Європи”, — повідомило джерело.

NIA стверджує, що група готувала терористичні атаки, а їхні пересування викликали занепокоєння щодо транскордонних загроз.

За даними NIA, обвинувачені були причетні до незаконного “імпорту великих партій дронів з Європи до М’янми через Індію” для використання “етнічними збройними угрупованнями”. Ці угруповання, як стверджується, також надавали підтримку деяким забороненим “індійським повстанським угрупованням шляхом постачання зброї та іншого терористичного спорядження, а також їхнього навчання”.

NIAзвернулося з проханням про взяття обвинувачених під варту з метою “збору додаткових доказів для викриття загального змови у цій справі, організованої обвинуваченими та їхніми спільниками”.

Підозрюваних доставили до Делі, де в суботу черговий магістрат призначив їм триденний попередній арешт. У понеділок термін попереднього арешту підозрюваних було продовжено до 27 березня, тобто на 11 днів.

В пресслужбі Міністерства закордонних справ зазначили, що посольство України в Індії не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів про затримання громадян України. Українська сторона наполягає на невідкладному забезпеченні безперешкодного консульського доступу до затриманих.

Попри це, за сприяння українських консулів, затриманим громадянам забезпечена правова допомога та адвокатський захист під час судового розгляду.

“Станом на цей час відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували би причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М’янми. Водночас окремі публікації, зокрема в деяких індійських та російських ЗМІ, містять перекручені інтерпретації наявних фактів, мають маніпулятивний характер та висувають безпідставні звинувачення”, – зазначили в МЗС.