На Одещині начальнику складу одного з прикордонних загонів повідомлено про підозру у викраденні військового майна інженерно-авіаційної служби на суму близько 5,5 млн грн., повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, упродовж червня 2023 року – вересня 2025 року військовослужбовець, маючи доступ до майна військової частини та використовуючи службове становище, незаконно заволодів технікою, призначеною для потреб оборони.

Йдеться про масштабну нестачу обладнання, зокрема 54 комплекти дронів DJI Mavic 3 Pro та DJI Mavic 3 Enterprise M3E, 7 комплектів БпАК DJI Mavic 3 Enterprise, фотообладнання Sony RX1 і Sony Alpha A7R, а також техніку для безпілотних комплексів ВАЛК-1 та «Лелека-100».

За версією слідства, підозрюваний розпоряджався викраденим майном на власний розсуд – продавав його через онлайн-сервіс оголошень цивільним особам і волонтерам, а частину техніки здавав до ломбарду.

Нестачу виявили під час інвентаризації складу. За попередніми підрахунками, державі завдано збитків на суму близько 5,5 млн грн.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили військовослужбовцю про підозру за фактом викрадення військового майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Його затримано в порядку ст. 615 КПК України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5,4 млн грн.