Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. Останні заяви офіційного Тегерана свідчать про те, що тепер цілями можуть стати не лише військові об’єкти, а й офіси провідних технологічних компаній світу і банків. Країна вже раніше атакувала сервери Amazon, а тепер додала до свого списку цілей нові гучні імена.

Співробітники міжнародних корпорацій та фінансових установ перебувають у стані максимальної готовності через нові серйозні ризики. Про це пише 24.

Згідно з інформацією, яку розповсюдило державне іранське агентство Tasnim, перелік об’єктів для можливих атак суттєво розширився. Під загрозою опинилися регіональні представництва найбільших американських технологічних гігантів.

Зокрема, йдеться про офіси та критичну інфраструктуру таких компаній, як Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle та Palantir. Ці об’єкти розташовані не лише в Ізраїлі, а й у великих ділових центрах Західної Азії, зокрема в Дубаї та Абу-Дабі.

Тегеран аргументує таку зміну стратегії тим, що регіональний конфлікт трансформується у так звану “війну інфраструктур”. З точки зору іранської сторони, комерційні технологічні центри тепер вважаються легітимними цілями, оскільки вони нібито підтримують цифрові та військові екосистеми супротивників. Це свідчить про намір завдати удару по економічних вузлах, які забезпечують життєдіяльність регіону та підтримують операційні можливості США та Ізраїлю.

Наразі всі офіси згаданих компаній на Близькому Сході переведені в режим підвищеної готовності, а ситуація залишається вкрай непередбачуваною.

Особливе занепокоєння викликає доля фінансового сектору. Військове командування Ірану оголосило, що після інцидентів з іранськими банками вони розглядають можливість ударів по банківських установах та економічних центрах США та Ізраїлю в регіоні.

Це створює пряму загрозу для фінансових хабів у Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Бахрейні. Місцевим жителям у країнах Близького Сходу вже радять уникати перебування в радіусі 1 кілометра від таких об’єктів, щоб мінімізувати можливі жертви серед цивільного населення.

Останні події підтверджують серйозність цих намірів:

Як відомо, іранські безпілотні літальні апарати вже атакували центр обробки даних Amazon Web Services у Бахрейні.

Схожі інциденти сталися і в Об’єднаних Арабських Еміратах, де удари по двох об’єктах призвели до пожеж, перебоїв у наданні послуг та екстрених зупинок систем.

Крім того, Корпус вартових ісламської революції здійснив серію атак на хмарні та дата-центри, пов’язані з американськими технологічними компаніями.

Ескалація не обмежується лише цифровою сферою. Іран активно використовує економічний тиск, атакуючи комерційні судна в Перській затоці та завдаючи ударів по нафтових полях і нафтопереробних заводах у країнах Перської затоки, пише NDTV. Стратегічна мета цих дій полягає у створенні глобального економічного дискомфорту, щоб змусити Сполучені Штати та Ізраїль припинити свої військові операції.

Вже зараз фактично зупинено рух вантажів через вузьку протоку, через яку проходить близько п’ятої частини всієї світової нафти. Також під ударом опинився міжнародний аеропорт Дубаю, що ще більше посилює напругу в авіаційній та транспортній логістиці регіону.