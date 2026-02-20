Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що в межах роботи спільної слідчої групи українських та молдавських правоохоронців викрито організовану групу, яка готувала замовні вбивства відомих громадян України та іноземців. Про це він написав у на своїй сторінці у Facebook.

Так, за словами Руслана Кравченка слідством встановлено, що учасники мережі діяли під кураторством спецслужб російської федерації. Вони збирали інформацію про пересування, спосіб життя, місця відпочинку, проживання визначеного кола осіб, з метою організації підготовки та подальшого їх вбивства за грошову винагороду.

«Жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них − представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов», − зазначив Генеральний прокурор.

Він також підкреслив, що заплановані вбивства саме цих осіб, за задумом організаторів, мали спричинити суспільний резонанс, негативне інформаційне висвітлення безпекової ситуації та бути використаними для підривної діяльності проти України.

«Учасники організованої групи чітко розподілили ролі, планували способи вбивств, готували знаряддя злочину та продумували шляхи відходу. За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тис. доларів США − сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви», − прокоментував Руслан Кравченко.

Генеральний прокурор підкреслив, що для перешкоджання реалізації злочинних планів, правоохоронці одночасно провели понад 20 обшуків у кількох регіонах України за місцями проживання осіб, ймовірно причетних до підготовки замовних убивств. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Зафіксовано листування з російськими кураторами, яка підтверджує координацію злочинної діяльності.

«В Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 осіб − зокрема організатора мережі та двох його спільників.

Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», − деталізував Руслан Кравченко.

Підсумовуючи Генеральний прокурор зазначив, що російська агресія вкотре проявляється у різних формах − від відкритих воєнних дій до спроб дестабілізації ситуації всередині держави. Відповідальність за вчинені злочини є невідворотною. Міжнародне співробітництво залишається одним із ключових елементів ефективної протидії таким загрозам.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.