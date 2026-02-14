Люблінське управління Національної податкової адміністрації Польщі (KAS) вилучило понад 34 кг сушених мухоморів, які, ймовірно, містять психоактивні речовини.

Про це пише Delfi, передає Інше ТВ.

Поштова посилка з незаконним вмістом була відправлена ​​з України до Латвії.

Як зазначає прес-центр KAS, мухомори знайшли у вантажівці, яка прибула на прикордонний перехід Дорогуськ (польсько-український кордон).

Згідно з декларацією, поданою водієм, у вантажному відсіку мала знаходитися пошта, що містила листи, одяг та особисті речі. Вантажівку відправили на сканування, яка і виявила підозрілі посилки. У ході детального огляду співробітники виявили чотири коробки із сушеними мухоморами.

Вилучений товар вагою понад 34 кг було відправлено поштовою посилкою з України до Латвії.

Водія транспортного засобу, громадянина України, та вантаж було передано співробітникам прикордонної служби у Дорогуську, які проводять подальше розслідування.

Вилучені контрабандні гриби – це мухомор Amanita Muscaria. Ймовірно, вони містять психоактивні сполуки, внесені Міністром охорони здоров’я Польщі до переліку психотропних речовин, наркотичних засобів та нових психоактивних речовин.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні кокаїн продавали як мелену каву, а ще канабіс і “чарівні” гриби (ФОТО, ВІДЕО)