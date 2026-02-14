Вночі через атаку рф на Миколаївщині стався збій електропостачання та аварійна зупинка Миколаївської ТЕЦ.

Про це пише Телеграм-канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

“Крім того, вночі через вчорашню атаку росіян стався збій в системі електропостачанні області. Було знеструмлено Миколаїв і частину населених пунктів Миколаївського району. Сталася аварійна зупинка Миколаївської ТЕЦ. Частково на генератори перейшли обʼєкти «Миколаївводоканал» та «Миколаївоблтеплоенерго».

Енергетики та тепловики працювали всю ніч. Станом на 07:15 всіх споживачів заживлено. Акцентую, що відновлювальні роботи триватимуть протягом усього дня”. – написав Кiм.