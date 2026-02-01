Кремль закрив двері для амністії й залишив росіянам лише війну як альтернативу тюрмі. В один день “Держдума” відхилила вісім ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, російська влада продовжує використовувати ув’язнених як витратний ресурс війни проти України. Минулого тижня “Держдума” РФ одним голосуванням відхилила вісім проєктів амністії, поданих упродовж 2020-2025 років.

Серед відхилених ініціатив так звана “широка амністія”, яка стосувалася ветеранів, жінок із дітьми, людей з інвалідністю, учасників протестів і засуджених за співпрацю з “небажаними” іноземними НКО.

Йшлося не про особливо небезпечних злочинців, однак депутати проголосували проти.

В амністії також відмовили журналістам, критикам влади, жінкам і вдовам учасників так званої “СВО”, а також підприємцям.

Останню масштабну амністію в росії проводили ще у 2015 році. Десятирічна перерва є безпрецедентною за весь період дії російської конституції.

У пояснювальній записці профільного комітету “Держдуми” зазначено, що амністія нібито “втратила актуальність” через “гуманізацію” кримінального законодавства.

Насправді ж ідеться про вибіркове звільнення мобілізованих і контрактників, а також точкові послаблення для вагітних і матерів дітей до 14 років.