Зловмисники одягали «клієнтів» в заздалегідь модернізований одяг із прихованими технічними засобами. Під час іспиту з їх допомогою зчитували питання з екрану комп’ютера та диктували правильні відповіді. Фігурантам вже оголошено про підозру.

Про це пише Національна поліція України.

Мінікамери на одязі та навушники у вусі: такий спосіб складання іспитів з ПДР пропонували «клієнтам» зловмисники з Чернівецької області. Діяли за чітким налагодженим алгоритмом, де кожен відповідав за свою частину роботи. Оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії з УСБУ в Чернівецькій області встановили фігурантів.

Працювали змовники за наступним алгоритмом. Через особисті контакти один із фігурантів підшукував осіб, які не могли самостійно скласти теоретичний іспит в ТСЦ, та пропонував їм повний «супровід» під час проходження тестування. «Клієнтів» запевняв в успішності схеми та по завершенню отримував від них гонорар, який передавав організатору на розподіл.

За технічну сторону відповідав інший ділок. Він безпосередньо перед іспитом встановлював приховану відеокамеру, замасковану під ґудзик, елемент одягу або аксесуар, а також мініатюрний бездротовий навушник, які практично неможливо було помітити під час візуального огляду. Усю шпигунську техніку винахідливий зловмисник виготовляв самостійно, адаптуючи під різний одяг.

Під час складання іспиту відеосигнал у режимі реального часу передавався четвертому фігуранту, який перебував за межами екзаменаційного приміщення. Отримавши доступ до тестових завдань, він оперативно підбирав правильну відповідь та передавав її «клієнтам» через приховані засоби зв’язку.

Після успішної оборудки гроші розподіляли між собою. З одного «клієнта» брали 1 500 доларів, а працювали відразу у двох областях – Хмельницькій та Чернівецькій.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності групи. Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У фігурантів проведено серію санкціонованих обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено обладнання для виготовлення спеціальної техніки, готові прилади та 18 комплектів обладнаного одягу, грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

Наразі чотирьом зловмисникам вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Досудове розслідування триває з метою встановлення інших учасників схеми. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура.