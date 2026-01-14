За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Вінничини за незаконне виготовлення та збут фальсифікованих поштових марок із використанням торговельної марки АТ «Укрпошта» (ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, протягом майже року чоловік без дозволу правовласника організував підпільний цех: орендував приміщення, закупив професійне поліграфічне обладнання, матеріали та залучив працівників. За цей час виготовлено понад 1,6 млн підроблених марок, зокрема популярних колекційних серій — «Русский военний корабль, иди …!» та «Писанка».

Сума шкоди, завданої державній компанії, перевищує 5 млн грн. Під час санкціонованих обшуків вилучено значну кількість контрафактної продукції, обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.