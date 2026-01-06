Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Іваном Дірком розглядуто клопотання стосовно 21-річної жінки та її 38-річного співмешканця, який є військовослужбовцем, що самовільно залишив частину, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, в підозрюваного та його співмешканки, коли вона була вагітна, виник умислел на продаж майбутньої дитини.

В подальшому вони підшукали особу, яка погодилась купити новонароджену дитину. Особа діяла під контролем правоохоронних органів. Підозрювані отримали від неї два авансових платежі на суму 8 тис гривень, а після народження дитини, передали її останній та отримали грошову винагороду у сумі 10 тис доларів.

Прокурор просив суд застосувати запобіжні заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави.

У судовому засіданні жінка повідомила, що вони не встигали створити належні умови для виховання дитина і вона хотіла, щоб та потрапила в сім’ю, а не до інтернату. Також зазначала, що вже мала дитину, стосовно якої її було позбавлено батьківських прав.

Її співмешканець визнав провину та просив суд застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у сумі 332 800 гривень, стосовно її співмешканця у вигляді тримання під вартою із заставою у сумі 665 600 гривень.